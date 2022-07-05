شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: على لطفى طلب الخروج من الأهلى على سبيل الإعارة فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الاعلامى أحمد شوبير أن على لطفى حارس مرمى النادى الاهلى طلب من مسئولى القلعة الحمراء بشكل ودى الخروج فى الصيف المقبل على سبيل الاعارة لأحد الاندية التى قدمت له عروض للعودة للمشاركة بصفة مستمرة، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" حراسة المرمى فى النادى الاهلى فيها كلام كثير قبل الصيف، على لطفى طلب بشكل ودى من مسئولى الاهلى الخروج على سبيل الاعارة خاصة أن الحارس لديه أكثر من عرض للإعارة من أندية الدوري".

ويضيف شوبير:"فى إنقسام فى الاهلى حول مركز حراسة المرمى ، الكابتن الخطيب وحسام غالى منحازين لبقاء حراس الأهلى أبناء النادى بينما شركة الكرة لم تتدخل فى الأمر وتصر لجنة التخطيط على التعاقد مع حارس جديد فى الصيف من خارج الاهلى ".

وتابع شوبير:" السؤال دلوقتى لو تمت إعارة على لطفى ماهو موقف مصطفى شوبير فهل يبقى على لطفى ويخرج مصطفى شوبير إعارة أو يخرج على لطفى ويبقى مصطفى شوبير الذى يملك عروض للإعارة أيضاً بعد ظهوره بشكل مميز فى المباريات التى شارك فيها مع الأهلى سواء بكأس الرابطة أو الدوري أو كأس مصر".

وعن صفقات الاهلى قال شوبير:" الأهلى أنهى صفقة فى الخط الخلفى وينهى فى الوقت الحالى صفقة مهاجم قوى انهى كل إجراءات ضمه وينتظر فقط رؤية سواريز ، وفى الراحلين تأكد أن والتر بواليا هيكمل فى الخارج وميكيسونى يقترب من سيمبا التنزانى ، وبيرسى تاو فيه قناعات بيه ولكن تنتظره جلسة للحسم مع سواريز ، ومعلول وديانج مكملين مع الاهلى".