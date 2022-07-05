شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يرفض الاعتماد على أبو جبل أسوة بأشرف بن شرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض جوسفالدوا فيريرا، المدير الفني للزمالك، فكرة الاستعانة بمحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق خلال المباريات المتبقية، أسوة بما يفعله المغربى أشرف بن شرقى الذى انتهى عقده ومازال يؤدى بشكل مستمر مع الفريق فى كافة مبارياته الرسمية.

ويرجع رفض فيريرا لرغبته فى الدفع بمحمد عواد فى حراسة مرمى الزمالك بعد نجاحه خلال الفترة الماضية فى تثبيت أقدامه وتصديه للعديد من الكرات الخطرة ومساهمته في تحقيق الانتصارات مع زملائه بالفريق.

من ناحية أخرى، أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الإدارة اتخذت قرارًا نهائيًّا بعدم تجديد تعاقد محمد أبو جبل حارس المرمى، ولن يتم فتح هذا الملف مرة أخرى.

وأضاف مرتضي منصور، "قرار نهائي لن نجدد عقد محمد أبو جبل وأطالب جمهور الزمالك بالهدوء وعدم مهاجمة أي لاعب، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة أبرم ما يقرب من 8 صفقات لتدعيم جميع مراكز الفريق".

وعن طارق حامد قال رئيس الزمالك، "أغلقنا باب تجديد طارق حامد؛ لأن اللاعب حصل على إذن بالسفر للإمارات، ورغم ذلك سافر إلى ألمانيا وإسبانيا بحجة العلاج، رغم أنه خارج من آخر مباراة مطرود، واللاعب لم يُحضر أي مستند يفيد أنه كان مصاب، ولذلك قررنا تحويله للشئون القانونية.

وأشار رئيس الزمالك إلى أن المغربى أشرف بن شرقى لاعب الفريق الأبيض أبلغه شخصيا بالانتقال إلى الدورى القطرى أو التركى، موضحًا أنه قام بالاجتماع مع اللاعب شخصيا، حيث أبلغه بعدم اللعب فى مصر إلا لفريق الزمالك.