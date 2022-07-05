ما هو موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الجونة في الدوري المصري؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

يستعد الأهلي لخوض تحدٍ جديد في الدوري المصري، حين يواجه نظيره الجونة، الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة.



ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، فيما يأتي الجونة في المركز الـ14 برصيد 21 نقطة.

ويستضيف فريق الجونة على ملعبه خالد بشارة، نظيره الأهلي، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة في الدوري المصري، مساء الثلاثاء.

وتنطلق مباراة الأهلي والجونة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت مكة المكرمة.

يتم نقل مباريات الدوري المصري في الموسم الحالي على الهواء مباشرة عبر قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية.

وتُبث مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

جدول ترتيب الدوري المصري لموسم 2021-2022

الزمالك - 51 نقطة

بيراميدز - 49 نقطة

الأهلي - 44 نقطة

فبوتشر - 39 نقطة

سموحة - 39 نقطة