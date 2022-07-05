شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الجونة فى مهمة استعادة الانتصارات بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، ضيفاً ثقيلا على الجونة باستاد خالد بشارة بالغردقة فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

ويحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكهم 18، فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في ثلاثة وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 29 .

ويدخل الأهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز مباراة الليلة بحثاً عن استعادة الانتصارات في الدوري بعد الخسارة من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الأخيرة للمسابقة، ويفتش سواريز عن انتصاره الأول فى الدوري بعدما قاد المارد الأحمر في مباراته الأولى للتأهل لنهائى كأس مصر بالفوز على بتروجت بهدفين دون رد.

ويتطلع سواريز لتهيئة لاعبيه جيداً لتحقيق الانتصار الليلة لاستعادة لقب الدوري الغائب عن قلعة الجزيرة في أخر نسخة من البطولة والتى توّج بها الزمالك، فيما خسر الجونة من ايسترن كومبانى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للدوري.

ويستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وأحمد عبد القادر ومحمود وحيد عن الاهلى في مباراة الجونة بسبب الإصابة.

وفى المقابل، طالب تامر مصطفى المدير الفني للجونة لاعبيه بضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة أمام الاهلى لاستغلال حالة الإجهاد العارمة التى يعيشها الفريق الأحمر في هذه الآونة، بجانب استغلال غياب عدد كبير من لاعبى الاهلى للإصابة، وذلك للهروب من الموقف الصعب الذى يعيشه الفريق الساحلى في جدول الدوري حيث يصارع شبح الهبوط بشدة.