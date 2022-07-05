شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يستعين بالأهلى والإسماعيلى لوضع خطة مواجهة المحلة بنهائى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر، على مراجعة المباريات السابقة لغزل المحلة، للتعرف على أسلوب وخطة لعب الفريق المحلاوى قبل اللقاء المرتقب بين فيوتشر وغزل المحلة فى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية.

وبدأ جهاز فيوتشر بمراجعة مباراة المحلة والأهلي والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف فى الدوري العام، بالإضافة إلى مباراة المحلة أمام الإسماعيلي فى نصف نهائي كأس الرابطة، والتى انتهى وقتها الأصلي بالتعادل بنتيجة 2/2 قبل اللجوء لركلات الجزاء التي أنصفت أبناء المحلة على حساب الدراويش.

ويستهدف الجهاز الفني لفيوتشر التعرف على أبرز نقاط القوة والضعف في فريق غزل المحلة قبل موقعة الخميس المقبل، والتي تجمع الفريقين بالمباراة النهائية للبطولة.

وكان غزل المحلة قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الاسماعيلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 21 هدفا.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد قررت، فى وقت سابق، أن تحدد المشاركين فى المسابقات الأفريقية طبقاً للترتيب الأخير للأندية فى 30 يونيو الجارى، والذى ضمن فيه فيوتشر البقاء فى المركز الرابع.