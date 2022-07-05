شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة "المنتعش" يخشى مفاجآت كأس مصر أمام كفر الشيخ اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه نادى سموحة، فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء، فريق كفر الشيخ أحد أندية القسم الثانى باستاد الإسكندرية، فى إطار دور الـ16 من منافسات كأس مصر.

وتأهل نادى سموحة لدور الـ16 بعد الفوز على فريق ألعاب دمنهور 3/ 1 فى دور الـ32، فى المقابل أطاح كفر الشيخ بفريق فاركو بهدفين مقابل هدف فى نفس الدور.

ويدخل سموحة المباراة منتعشا بفوز كبير على النادى الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

من جهته حذر عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى للفريق للفريق السكندرى، لاعبى سموحة من الاستهتار بكفر الشيخ، مشدداً على ضرورة تسجيل هدف مبكر يصعب اللقاء على المنافس والذى يخوض اللقاء بطموحات كبيرة كعادة لقاءات كأس مصر، خاصة أن المباراة ستكون أمام خصم لا يستهان به.

وأضاف عبد الحميد بسيونى، أن مواجهة كفر الشيخ ليست سهلة، ومباريات الكأس كلها مفاجآت ولا تعترف بالأسماء، وكفر الشيخ فريق جيد ومحترم ولديهم قيادة فنية على أعلى مستوى عالى بقيادة القدير محمد عامر.

وفى المقابل، يسعى محمد عامر المدير الفنى لنادى كفر الشيخ، لتحقيق المفاجآة والإطاحة بسموحة من الكأس، ومواصلة مشواره فى الكأس بعدما أطاح بفاركو فى الدور السابق.