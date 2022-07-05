شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منتخب المغرب يحصل على برونزية كرة القدم بدورة ألعاب البحر المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يوليه 2022

واصلت الكرة المغربية كتابة التاريخ، بعدما حصل منتخب المغرب على الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم بدورة ألعاب البحر المتوسط 2022.



وفاز منتخب المغرب على تركيا بنتيجة 4-2، خلال المباراة التي جمعت بينهما، الإثنين، على ملعب وهران الأولمبي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بمنافسات كرة القدم في دورة ألعاب البحر المتوسط.

وافتتح المنتخب التركي التسجيل في الدقيقة 15 عن طريق لاعبه حبيب بصير، قبل أن يعادل المنتخب المغربي النتيجة في نهاية الشوط الأول عن طريق حمزة أنهاري.

عبدالله ريحاني نجح في تسجيل الهدف الثاني للمنتخب المغربي في الدقيقة 47، لكن المنتخب التركي تعادل عن طريق حبيب بصير في الدقيقة 58.

ونجح منتخب المغرب في حسم المباراة لصالحه، عندما سجل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 73 و86، عن طريق اللاعبين عيمان موريه وعمر صادق.

وبذلك يحصل منتخب المغرب على الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم بدورة ألعاب البحر المتوسط.

ولم يكن هذا الإنجاز هو الأول لكرة القدم المغربية في عام 2022، حيث شهد العام الحالي العديد من التتويجات في ملاعب كرة القدم المختلفة.

فريق الوداد المغربي نجح في تحقيق لقبه الثالث في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالفوز 2-0 على الأهلي المصري، نهاية شهر مايو/آيار الماضي، ليُنهي هيمنة المارد الأحمر على البطولة في آخر عامين، ويثأر من خسارته أمامه 1-5 في نصف نهائي نسخة 2020.

فوز الوداد جعل المغرب البلد الثاني من حيث عدد البطولات في دوري أبطال أفريقيا بت7 ألقاب، مقسمة بين 3 للوداد ومثلها للرجاء ولقب للجيش الملكي، وذلك بعد الأندية المصرية التي حصلت على 16 لقبا.

وقبل الوداد، تُوج نهضة بركان بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بالفوز بركلات الترجيح 5-4 على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، بعد التعادل 1-1.

وضمن تتويج الوداد ونهضة بركان لقباً آخر للفرق المغربية، وهو كأس السوبر الأفريقي الذي سيُقام في المغرب خلال الفترة المقبلة.

ولم يتوقف الأمر على الأندية فقط، فالمنتخب المغربي حقق العديد من الإنجازات في عام 2022، أهمها التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

المنتخب المغربي كان صاحب أفضل انتصار في المرحلة الفاصلة من تصفيات كأس العالم 2022، بتجاوز الكونغو الديمقراطية بنتيجة 5-2، في الوقت الذي تأهلت فيه السنغال بركلات الترجيح، والكاميرون وغانا بقاعدة الهدف الاعتباري، وتونس بالفوز 1-0.

كما تمكن منتخب المغرب من التتويج بلقب البطولة العربية لكرة الصالات التي احتضنتها مدينة الدمام السعودية عن جدارة واستحقاق، بعد فوزه على كل منافسيه في البطولة، وآخرهم المنتخب العراقي، عقب أداء كبير ومميز.

وتمكن منتخب المغرب بذلك من التتويج بلقبه الثاني في النسخة السادسة في البطولة بعد لقبه في 2021، ليزاحم منتخبي مصر وليبيا اللذين توج كل منهما بلقبين أيضا خلال النسخ الـ4 التي لم يتوج بها أسود الأطلس.