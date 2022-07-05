شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم محمد الشناوى مع الأهلى فى 28 ركلة جزاء احتسبت ضده؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من جديد عاد محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، إلى التصدى لركلات الجزاء بعد غياب طويل، بعدما تصدى لركلة الجزاء التى تم احتسابها على النادى الأهلي في مباراة بتروجت، والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين، وتأهله إلى نهائي كأس مصر نسخة 2020.

وعبر مسيرته مع النادي الأهلي، احتسبت 28 ركلة جزاء على مرمى الفريق الأحمر في وجود محمد الشناوي، 19 ركلة منها سكنت شباك الأهلي، فيما نجح الشناوي في التصدي لـ7 ركلات جزاء، وأهدر المنافسون ركلتين خارج القائمين والعارضة.

وترجع آخر ركلة جزاء تصدى لها محمد الشناوي لـ17 أكتوبر 2020، أى قبل 623 يوما، عندما تصدى لركلة جزاء الوداد المغربى فى نصف نهائى بطولة دوري أبطال أفريقيا والتى سددها بديع أوك.

وخاض محمد الشناوى 29 مباراة مع الأهلي فى الموسم الجارى، استقبلت شباكه 29 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه فى 8 مباريات فقط.

وضرب النادي الأهلي موعدا مع نادي الزمالك في نهائي كأس مصر 2020، خلال المباراة التي تقام يوم 21 يوليو الجاري، حيث يخوض الأهلي اللقاء بالزي الرسمي على أن يخوضها الزمالك بالزي البديل.