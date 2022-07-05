شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يدعم الجبهة اليسرى للزمالك أمام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدعم أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك قائمة فريقه فى مباراته المقبلة أمام المقاولون العرب المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل فى الجولة الـ24 للدورى.

وكان أحمد فتوح أصيب خلال معسكر المنتخب الأخير بكورونا وهو ما جعله يستبعد من المعسكر، ثم خضع لبرنامج تأهيلى خاص بقرار من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عقب تعافيه من فيروس كورونا قبل أن يشارك في مران اليوم بشكل طبيعي بعد التأكد من جاهزيته.

وانتظم المدافع الدولى فى التدريبات الجماعية التي أقيمت الخميس الماضى على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقبلة في الدوري.

وشارك اللاعب في الفقرات التأهيلية والفنية بشكل طبيعي ، بصحبة باقي زملائه بالفريق لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات.