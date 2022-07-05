شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والجونة اليوم الثلاثاء 5 /7 / 2022 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى والجونة باستاد خالد بشارة بالغردقة، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

ترتيب الأهلى والجونة في الدوري

ويحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكهم 18، فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى ثلاثة وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 29.

الخسارة 3-2 شعار الاهلى والجونة في أخر ظهور بالدوري

يدخل الأهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز مباراة الليلة بحثاً عن استعادة الانتصارات في الدوري بعد الخسارة من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة ، ويفتش سواريز عن انتصاره الأول في الدوري بعدما قاد المارد الأحمر في مباراته الأولى للتأهل لنهائى كأس مصر بالفوز على بتروجت بهدفين دون رد. فيما خسر الجونة من إيسترن كومبانى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للدوري.

غيابات الأهلى أمام الجونة

ويستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وأحمد عبد القادر ومحمود وحيد عن الاهلى في مباراة الجونة بسبب الإصابة.

متعب الهداف وعاشور الأكثر مشاركة

يعتلى عماد متعب مهاجم الأهلى السابق قائمة هدافى المارد الأحمر فى شباك الجونة برصيد 3 أهداف فيما يعد حسام عاشور كابتن الأهلى هو اللاعب الأكثر مشاركة فى مواجهات الجونة برصيد 10 مباريات.

رقم قياسى فى مواجهات الأهلى والجونة

النتيجة الأكبر فى تاريخ مواجهات الاهلى والجونة كانت فى الوحيدة بينهم بكأس مصر والتى انتهت بنتيجة 13-0 للأهلى عام 2015، بعدما أشرك الجونة معظم لاعبيه الشباب فى اللقاء بدلا من الانسحاب، بعد هبوط الفريق للدرجة الثانية وقتها، ورحيل معظم نجوم الصف الأول، وانتهاء عقود آخرين.