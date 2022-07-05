شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفقد حمص ومحمد حليمو أمام كفر الشيخ فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق سموحة، بقيادة عبد الحميد بسيوني، أحمد حمص ومحمد حليمو، أمام فريق كفر الشيخ أحد أندية القسم الثانى، في المباراة التى ستقام غدا على استاد الإسكندرية، فى إطار دور الـ16 من منافسات كأس مصر.

تأهل نادى سموحة لدور الـ16 بعد الفوز على فريق ألعاب دمنهور 3/ 1 فى دور الـ32، فى المقابل أطاح كفر الشيخ بفريق فاركو بهدفين مقابل هدف فى نفس الدور.

وحذر عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى للفريق للفريق السكندرى، لاعبى سموحة من الاستهتار بكفر الشيخ، مشددا على ضرورة تسجيل هدف مبكر يصعب اللقاء على المنافس والذى يخوض اللقاء بطموحات كبيرة كعادة لقاءات كأس مصر، خاصة أن المباراة ستكون أمام خصم لا يستهان به.

وأضاف عبد الحميد بسيونى، أن مواجهة كفر الشيخ ليست سهلة، ومباريات الكأس كلها مفاجآت ولا تعترف بالأسماء، وكفر الشيخ فريق جيد ومحترم ولديهم قيادة فنية على أعلى مستوى عالى بقيادة القدير محمد عامر.