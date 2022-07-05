شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والجونة اليوم الثلاثاء 5 / 7 / 2022 بالدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره الجونة اليوم، الثلاثاء، على ملعب خالد بشارة والمؤجلة من الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري، فى أول مهمة للبرتغالي ريكاردو سواريز بمسابقة الدوري، بعدما سبق وقاد الأهلي فى مباراته الماضية ضد بتروجت ببطولة كأس مصر.







الأهلى يخسر من سموحة بثلاثية فى آخر ظهور بالدوري ويستعد فريق الاهلى لمواجهة الجونة فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد خالد بشارة فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز.الأهلى يخسر من سموحة بثلاثية فى آخر ظهور بالدوري

موعد مباراة الأهلى القادمة في الدورى أمام الجونة

وخسر الأهلى من سموحة بثلاثية مقابل هدفين فى آخر ظهور ببطولة الدورى، فيما خسر الجونة من إيسترن كومبانى بنفس النتيجة فى آخر جولة.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والجونة ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 18، فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 29.القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والجونة

ترتيب الأهلى والجونة فى جدول الدورى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والجونة اليوم الثلاثاء فى الدورى المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.