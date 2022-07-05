شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: اختبرت إيبوكا لمدة شهر ونصف.. ومصطفى شلبى اشتريته بـ300 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حلمى طولان، المدير الفنى السابق لنادى إنبي، أنه قام باختبار المهاجم النيجيرى جون إيبوكا لمدة شهر ونصف، لكى يتم قيده فى قائمة إنبى، وكنت أفضل الاستمرار مع الفريق البترولى لنهاية الموسم.

وقال حلمى طولان مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "غياب التوفيق والانسجام وعدم الحب سبب فك الارتباط مع إنبى، وكنت أرغب فى الاستمرار حتى نهاية الموسم من أجل استكمال مشروعى مع إنبى".

وأضاف مدرب إنبى السابق: "كنت أعرف نية إدارة إنبى فى فك الارتباط معى منذ نوفمبر الماضى، وبعض أعضاء مجلس إدارة إنبى كانوا يشككون فى نجاحاتى مع الفريق".

وتابع: "القدرة المالية لإنبى تغييرت، لذلك نقلت لإدارة النادى رغبتى فى العمل من خلال تصعيد عدد من قطاع الناشئين لدى النادى، وقمت بالدفع بالثنائى الناشئ زياد طارق وعبد الله عادل فى ثانى مباراة لى مع الفريق".

واستطرد: "قمت بضم مصطفى شلبى لإنبى بـ300 ألف جنيه فقط، ونجحنا فى تغيير جلد الفريق الموسم الماضى وحققنا فائض 9 ملايين من تسويق اللاعبين".

وأردف: "قائمة إنبى هذا الموسم ضمت 13 لاعبا صاعدا من قطاع الناشئين، وإنبى حافظ على المركز السادس فى الموسمين الماضيين".

وواصل طولان حديثه قائلا: "غيرت مركز محمد شريف من الجناح إلى المهاجم لأنه لا يدافع بشكل قوى، فاستغليت سرعته فى مباغتة المنافسين وحصل على ثانى هداف فى الدورى، لأنه مهاجم غير تقليدى".

واختتم طولان حديثه قائلا: "النيجيرى جون إيبوكا ظل فى اختبار لمدة شهر ونصف حتى تأكدت من جودته، وهو لاعب ذو خلق، وتم قيده فى قائمة إنبى".