شكرا لقرائتكم خبر عن نيبوشا: الأهلي القطري اقترب من ضم أوباما 3 مرات.. وسأشجع الزمالك في نهائي الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد نيبوشا، المدير الفني لفريق الأهلي القطري، أنه يتابع الدوري المصري بشكل جيد خلال الفترة الماضية، وأنه معجب بأكثر من لاعب في الدوري.

وقال نيبوشا، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الأهلي القطري كان قريبا من ضم يوسف أوباما لاعب الزمالك 3 مرات من قبل".

وأضاف: "يوسف أوباما لاعب رائع يتميز بالعديد من الإمكانيات، وهو سيكون مستقبل مصر".

وتابع: مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك ستكون متساوية ومتوازنة بين الفريقين، مشيرا إلى أنها ستكون مباراة رائعة.

واختتم نيبوشا حديثه قائلا: "سأشجع الزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس مصر يوم 21 يوليو، والجميع يعرف أنني أشجع نادي الزمالك، وأتابع نتائجه على مدار الموسم".