شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: بن شرقى مستمر لنهاية كأس مصر.. واعتذرنا عن عدم حضور مناقشة السوبر ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، عن الاعتذار عن عدم حضور الاجتماع السابق، لمناقشة بطولة السوبر ليج الأفريقى، مؤكدا ترحيب النادى بالمشاركة.

وقال أمير مرتضى، فى تصريح لبرنامج جمهور التالتة الذى يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على شاشة قناة أون تايم سبورتس، أن المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا أصبحت رمزية من الناحية المادية، مشيرا إلى أن نظام الذهاب والإياب فى أفريقيا مناسب.

كما استنكر أمير مرتضى منصور الراحة التى يحصل عليها الفريق لمدة 12 يوما دون أى استفادة، مؤكدا أن اللاعبين عقودهم ممتدة حتى 30 أغسطس القادم، معلنا أن بن شرقى مستمر حتى نهاية كأس مصر.

كما أكد أن ملف محمود كهربا، لاعب الفريق السابق، فى لجنة الانضباط، مشيرا إلى أنه سيدفع الغرامة المالية أو يتعرض للإيقاف.

ويرفض مسئولو نادي الزمالك اتباع نظام الصفقات التبادلية، خلال تدعيم صفوف الفريق الكروى الأول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث أكد مرتضى منصور، رئيس النادي، أن هذا النظام مرفوض ولن يتم اتباعه.

ويرغب مسئولو الزمالك في إتمام جميع الصفقات الجديدة خلال الميركاتو الصيفي بنظام الشراء، خاصة أن معظم العناصر المتواجدة في الفريق الأبيض يحتاجها الزمالك في الموسم الجديد.