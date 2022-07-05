شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السيد: المباراة النهائية كانت متكافئة واتحاد السلاح جهزنا بشكل رائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد السيد، الحاصل على ذهبية سلاح سيف المبارزة بدورة ألعاب البحر المتوسط، أن الميدالية الذهبية التى حققها جاءت بعد تعب كبير وأشكر الجماهير الجزائرى على الدعم الذى وجدناه.

وقال محمد السيد، فى مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله تعبت جدا فى البطولة ومباراة النهائى كانت صعبة وكنا قريبين فى النتيجة ولكن جماهير الجزائر ظلت تشجعنى وربنا كرمنى بالفوز 15/ 13 وحسم الميدالية الذهبية".

وأضاف بطل السلاح: "اتحاد السلاح جهزنا بشكل رائع حتى أيام الكورونا كان دائما على تواصل مع اللاعبين وأرسل لنا برامج لتنفيذها، والجماهير الجزائرية شجعتنى بقوة خلال مباريات البطولة كأننا من بلادهم".

وتابع: "عمرى 19 سنة وسبق لى الفوز بالمركز الرابع فى بطولة العالم وتأهلت لربع نهائى دورة طوكيو وأحلم بميدالية فى باريس 2024".

وحقق محمد السيد الميدالية الذهبية لمنافسات سلاح سيف المبارزة بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة فى وهران بالجزائر، بعد الفوز على بطل إيطاليا فى المباراة النهائية بنتيجة 15-13.

وتأهل محمد السيد لاعب المنتخب الوطنى للسلاح إلى المباراة النهائية لسيف المبارزة بعد الفوز على بطل إيطاليا فى نصف النهائي بنتيجة 15/14، فى إطار منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط بوهران.

كما تأهل منتخبنا الأول لكرة اليد لنهائي دورة ألعاب البحر المتوسط بعد الفوز على منتخب مقدونيا بنتيجة 34-20 في مباراة الدور قبل النهائي لمنافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر.