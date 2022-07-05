شكرا لقرائتكم خبر عن رضا الويشي: هدفنا العودة للممتاز.. وهذا سر عودتي للسكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر رضا الويشي، مهاجم السكة الحديد، عن سعادته الكبيرة بالعودة مرة أخرى لفريقه القديم من جديد هذا الموسم، بعد انتهاء مشواره مع حرس الحدود الذى صعد للدورى الممتاز.

وقال رضا الويشي، في تصريحات صحفية، إنه سعيد للغاية للعودة إلي بيته القديم، مضيفًا أنه سيبذل قصاري جهده لمساعدة السكة للعودة من جديد للدوري المصري.

وأضاف مهاجم السكة الحديد، أنه لم يتردد لحظة واحدة للعودة للسكة من جديد بعد تواصل سيد عيسي المدير الرياضي للنادي، من أجل العودة من جديد للنادي.

وتابع الويشي: سعيد بمشروع النادي الذي عرضه عليا المسئولين، ونسعي في الفترة الحالية تحت قيادة الكابتن محمد صلاح المدير الفني للنادي، في العودة من جديد للدوري الممتاز.

واختتم الويشي، بتوجيه الشكر إلى سيد عيسي المدير الرياضي للنادي، ومجلس الإدارة بالكامل والذي يبذل جهدا كبيرا، من أجل تلبية جميع الطلبات للنادي في الفترة الحالية، والذي كان له دور مهم في عودتي من جديد.