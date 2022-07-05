شكرا لقرائتكم خبر عن محامي عبد الله السعيد: حجز ممتلكات اللاعب من قبل الأهلي "غير قانوني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد هاني زهران، محامي عبد الله السعيد، أنه لم يحدث من قبل أن يتم الحجز على ممتلكات لاعب، مشككًا في قانونية قرار لجنة التسوية والتحكيم بتجميد أرصدة عبد الله السعيد في البنوك والحجز على ممتلكاته لحين دفع غرامة الـ2 مليون دولار.

وقال زهران، في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية "ETC": لم تحدث من قبل أن تحجز البنوك على ممتلكات لاعب كرة قدم.. وما حدث غير قانوني.

وأضاف محامي السعيد، المحكمة الرياضية فيفا أصدرت قرارها بشأن قضية عبد الله السعيد، وأكدت أنها مختصة بالنظر في القضية وأكدت بطلان الدعوى، ولذلك فاللجوء لمركز التسوية والتحكيم ليس قانونيا؛ لأنها محكمة مصرية، وليست دولية.

وأضاف محامي عبد السعيد: الأهلي تجاهل حكم المحكمة الرياضية الدولية، ولم يقدم مستند استئناف السعيد للجنة التسوية، والأخيرة جهة تنفيذية فإتخذت قرار بتجميد أرصدة اللاعب.

وأكد محامي عبد الله السعيد، أن لاعب نادي بيراميدز، لن يتمكن من التصرف في أمواله المتواجدة بالبنوك، وأن تجميد الأرصدة إجراء أولي من المتوقع أن يتبعه الحجز على ممتلكات اللاعب.

وتابع محامي السعيد: كرة القدم لا تدار في مصر، والمحكمة الرياضية هي أساس الأحكام وقد يكون هناك قرار في صالح عبد الله السعيد يوم 25 يوليو المقبل.

وأتم محامي عبد السعيد حديثه قائلا: لن نستسلم أمام الأهلي في هذه القضية وتوقعنا الحكم منذ فترة.