الامارات | مانشستر سيتي يضم كالفن فيليبس

شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يضم كالفن فيليبس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي في كرة القدم، تعاقده أمس مع لاعب وسط ليدز يونايتد الدولي كالفن فيليبس لستة أعوام. وخاض لاعب الوسط الدفاعي، البالغ 26 عاماً، 234 مباراة مع ليدز على مدى ثمانية أعوام، مسجلاً 14 هدفاً و14 تمريرة حاسمة. ووافق سيتي على ضم اللاعب مقابل 42 مليون جنيه (51 مليون دولار)، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين جنيه مكافآت إضافية محتملة، بحسب تقارير صحافية.

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