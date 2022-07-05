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الامارات | مانشستر سيتي يضم كالفن فيليبس

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لندن - أ.ف.ب 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يضم كالفن فيليبس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مانشستر سيتي، حامل لقب في كرة القدم، تعاقده أمس مع لاعب وسط ليدز يونايتد الدولي كالفن فيليبس لستة أعوام. وخاض لاعب الوسط الدفاعي، البالغ 26 عاماً، 234 مباراة مع ليدز على مدى ثمانية أعوام، مسجلاً 14 هدفاً و14 تمريرة حاسمة. ووافق سيتي على ضم اللاعب مقابل 42 مليون جنيه (51 مليون دولار)، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين جنيه مكافآت إضافية محتملة، بحسب تقارير صحافية.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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