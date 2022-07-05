الامارات | «صالات البطائح» تستعد للموسم الجديد في البوسنة

شكرا لقرائتكم خبر عن «صالات البطائح» تستعد للموسم الجديد في البوسنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب فريق البطائح لكرة الصالات، عدنان الهولي، عن أن فريقه سيتجمع بتاريخ 15 الجاري في القاعة الرياضية للنادي، ضمن استعداداته لخوض منافسات الموسم المقبل لكرة الصالات، والدفاع عن الإنجازات التي حققها في الموسم الماضي، وتوجها بالفوز بدرع بطولة الدوري، ووصوله إلى نهائي كأس رئيس الدولة.

وقال الهولي لـ«الإمارات اليوم»: «ينتظرنا موسم صعب، ومنافسات شديدة، لذلك نتطلع إلى أن تكون هناك استعدادات تتناسب والاستحقاقات المقبلة، والفريق يحظى بدعم كبير من مجلس إدارة نادي البطائح، برئاسة حمد الكتبي، وشركة كرة القدم برئاسة عبيد الطنيجي، ونتطلع لاستثمار ذلك بمواصلة النجاح والتفوق في الموسم الجديد، حيث سينتظم الفريق بمعسكر تدريبي خارجي، يقام في دولة البوسنة والهرسك بداية من الرابع من أغسطس، ويستمر أسبوعين، ونتطلع إلى أن يخوض الفريق أربع مباريات ودية مع الفرق القوية في البوسنة».

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