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الامارات | نورة الجسمي رئيسة لاتحاد الريشة الطائرة

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دبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن نورة الجسمي رئيسة لاتحاد الريشة الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تسمية نورة حسن محمد الجسمي رئيسة لاتحاد الريشة الطائرة، وذلك اعتباراً من الدورة الحالية 2022، وحتى نهاية الدورة الأولمبية باريس 2024.

جاء ذلك، في البيان الصادر عن الهيئة العامة للرياضة، برئاسة وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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