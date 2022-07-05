الامارات | نورة الجسمي رئيسة لاتحاد الريشة الطائرة

شكرا لقرائتكم خبر عن نورة الجسمي رئيسة لاتحاد الريشة الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تسمية نورة حسن محمد الجسمي رئيسة لاتحاد الريشة الطائرة، وذلك اعتباراً من الدورة الحالية 2022، وحتى نهاية الدورة الأولمبية باريس 2024.

جاء ذلك، في البيان الصادر عن الهيئة العامة للرياضة، برئاسة وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي.

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