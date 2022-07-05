الامارات | لقب «محاربي الإمارات» للمغربي علوي والمصري إسلام

شكرا لقرائتكم خبر عن لقب «محاربي الإمارات» للمغربي علوي والمصري إسلام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر المقاتل المغربي إكزافير علوي بلقب النزال الرئيس الأول بتغلبه على اللبناني فابريسيو صراف في وزن الديك، بالضربة القاضية، ضمن منافسات النسخة العربية الثامنة من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة ضمن سلسلتها الـ31، فيما فاز المصري إسلام سياحة بالنزال الرئيس الثاني على حساب الجزائري لايد الزرهوني في وزن المتوسط، ليصبح بذلك أول بطل مصري في تاريخ المنافسات.

وتضمنت البطولة إقامة 13 نزالاً بمشاركة 26 مقاتلاً من 12 دولة، وشهدت فوز الأردني نورس أبزخ على الجزائري سامي يحيى في وزن الذبابة ولكن لم يتم تتويجه باللقب لزيادة في الوزن المحدد، كما شهدت تعادلاً مثيراً بين الإماراتي هادي عمر الحسيني والأردني محمد أبزخ بقرار الحكام، وفوز الكويتية إيمان المضاف على المصرية روان ياسر في وزن الريشة بالضربة القاضية، والعراقي حسين سالم على التونسي نزار بن عمرة بخنقة المثلث في وزن الريشة.

وتوّج الأبطال رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي عبدالمنعم الهاشمي.

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