الامارات | مصرف أبوظبي الإسلامي راعياً رئيساً لكأس رابطة المحترفين

شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف أبوظبي الإسلامي راعياً رئيساً لكأس رابطة المحترفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي ورابطة المحترفين الإماراتية، أمس، توقيع عقد رعاية جديد ليصبح بموجبها المصرف راعياً رئيساً لكأس رابطة المحترفين، ليحمل مسمى كأس مصرف أبوظبي الإسلامي من بداية موسم 2022-2023، وتستمر اتفاقية الرعاية لمدة ثلاث سنوات.

وحضر مراسم توقيع الرعاية رئيس رابطة المحترفين الإماراتية عبدالله الجنيبي، والرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي ناصر العوضي.

وقال العوضي: «يسرنا أن يكون مصرف أبوظبي الإسلامي، راعي اللقب لكأس رابطة المحترفين للسنوات الثلاث المقبلة. لطالما شكلت كرة القدم مكوناً رئيساً ضمن استراتيجيتنا التسويقية، حيث تشكل لنا فرصة للتواصل مع عشاق ومشجعي كرة القدم في دولتنا، وستتيح لنا هذه الشراكة لعب دور أكبر محلياً من خلال تقريب عشاق كرة القدم من لعبتهم المفضلة، وتهيئة فرص وتجارب فريدة لمشجعي هذه اللعبة، كما تأتي هذه الرعاية تماشياً مع التزامنا دعم الرياضة والشباب والارتقاء بصحة ورفاهية المجتمع».

من جهته، قال الجنيبي: «الاتفاقية تترجم الشراكة القوية التي تجمعنا مع المؤسسات الوطنية».

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