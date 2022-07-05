الامارات | مستقبل «البرتقالي» يتصدر الاجتماع الأول لمجلس إدارة نادي عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل «البرتقالي» يتصدر الاجتماع الأول لمجلس إدارة نادي عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس إدارة نادي عجمان اجتماعه الأول، بعد إعادة تشكيله، برئاسة نائب رئيس النادي، الشيخ راشد بن عمار النعيمي، وبحضور رئيس مجلس الإدارة خليفة الجرمن، ونائب رئيس المجلس أحمد الفورة، والمدير التنفيذي ناصر الظفري، ومشرف قطاع الناشئين ومدرسة الكرة يحيى المطروشي، ومشرف الألعاب الفردية أحمد راشد الشامسي، ومشرف الكرة الطائرة عيسى الشامسي، والمدير المالي حمدان آل علي، وعضو مجلس الإدارة محمد جبر.

وشدد نائب رئيس النادي، الشيخ راشد بن عمار النعيمي، على الدعم والاهتمام الذي يحظى به النادي من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، مؤكداً أن هذا الدعم والاهتمام عزز من استقرار نادي عجمان على الأصعدة كافة.

وقال بيان صادر عن نادي عجمان إن الاجتماع بدأ بتقديم شكر من مجلس الإدارة إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، على ثقة سموه في تعيين مجلس الإدارة للدورة الحالية الممتدة لثلاث سنوات، ودعم سموه المادي والمعنوي لمجلس الإدارة، وحرصه على استمرارية مجلس الإدارة، وتعيين الشيخ راشد بن عمار النعيمي نائباً لرئيس النادي.

وأضاف البيان: «وجّه الشيخ راشد بن عمار كلمة في الاجتماع، أكد فيها على أن الاختيار لأي منصب هو تكليف أكثر منه تشريفاً، والمهم هو استمرار العمل بذات روح المجموعة لتحقيق الأهداف المرجوة للنادي، الذي يعتبر واجهة الرياضة في إمارة عجمان، كما وجّه كلمة إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، أشاد فيها بالعمل الذي تم إنجازه في السنوات الماضية، وما بذله مجلس الإدارة من جهد من خلال متابعته للنادي».

وأضاف: «اليوم أنا أعتبر نفسي واحداً من المجموعة، وهدفنا العمل بروح الفريق الواحد لمواصلة المسيرة بذات الروح التي أسهمت في استقرار النادي».

من جانبه، أكد خليفة الجرمن أن الاجتماع جاء مثمراً، إذ تمت مناقشة الخطة المستقبلية لعدد من الموضوعات، وفي مقدمتها مستقبل الفريق الأول لكرة القدم، وما ينتظره من استحقاق في الموسم الجديد.

وقال في تصريحات صحافية: «استعرضنا أنشطة النادي بشكل عام بالنسبة للألعاب الجماعية والفردية، وكذلك موارد النادي والمصروفات، وتم اتخاذ عدد من القرارات التي تخدم الألعاب الرياضية في الموسم المقبل، وبما يعزز من دور نادي عجمان لدعم الأنشطة والمنافسات المحلية».

وأشار الجرمن إلى أن: «الدعم والاهتمام الذي يحظى به النادي من صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهده، يعكس حالة الاستقرار في النادي، كما كان لمتابعة سمو ولي عهد عجمان على مدار الفترة الماضية الأثر الكبير في ما تحقق من إيجابيات عدة، وسنعمل بجدية كبيرة من أجل تحقيق أفضل النتائج في الفترة المقبلة».

ووعد الجرمن بأن يقابل مجلس الإدارة هذا الاهتمام والدعم بمزيد من العمل للمحافظة على ما تحقق، والتميز بتحقيق الأفضل.

مجلس الإدارة استعرض أنشطة الألعاب الجماعية والفردية، وكذلك الموارد والمصروفات.

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