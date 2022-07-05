الامارات | «زينهاف» يتوَّج بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في بولندا

شكرا لقرائتكم خبر عن «زينهاف» يتوَّج بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في بولندا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج المهر «زينهاف» بلقب المحطة البولندية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـتاسعة والعشرين، التي أقيمت أول من أمس في مضمار سلوزويك في العاصمة وارسو، ضمن سلسلة سباقات الكأس الغالية في المحطات الأوروبية.

وتحظى سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة باهتمام ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، امتداداً لرؤية ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، لإعلاء مكانة الخيل العربي الأصيل في المضامير العالمية كافة.

وتقام سلسلة السباقات في 15 دولة حول العالم تحت إشراف اللجنة العليا المنظمة برئاسة مطر الظاهري، وفيصل الرحماني مشرف عام السباقات.

ونجح المهر «زينهاف» المنحدر من نسل ‏«إيه أف البحر - زينوبي بنت دورمان»، والذي يعود للمالك رافال بلاتك، وبإشراف المدرب استيفانكا ماسكوفا، وقيادة الفارس جان فيرنر، في اقتناص لقب المحطة الخامسة لسلسلة سباقات الكأس الغالية، وذلك في السباق الذي شهد مشاركة نخبة الخيول من أفضل المرابط وإسطبلات الخيل العربي في بولندا وأوروبا، والذي أقيم لمسافة 2000 متر ضمن فئة «ليستد»، والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق.

وشهدت سفيرة الدولة لدى جمهورية بولندا، الدكتورة إيمان السلامي، ومشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، فيصل الرحماني، وممثل مجلس أبوظبي الرياضي، سعيد المهيري، مراسم تتويج البطل وتقديم الكؤوس للمالك والمدرب والفارس، وسط فرحة كبيرة بالانتصار المميز والفوز بالكأس الغالية التي تعد من أعرق السباقات الكلاسيكية في العالم.

وقال الرحماني: «فخورون بالنجاحات المبهرة لمحطة بولندا، والحضور الجماهيري الكبير الذي شهده الحدث، والبالغ 12 ألف متفرج، ما يؤكد قيمة وعراقة الكأس الغالية التي تجسد ريادتها بكل الجولات العالمية، وتعتبر محطة بولندا من المحطات المهمة في سلسلة السباقات، لما لها من مكانة تاريخية، خصوصاً أنها تتميز بعراقة السلالات العربية».

وأضاف: «نسعى في كل عام لإضفاء المزيد من خطط التطوير والتجديد انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وحرصه الكبير على تعزيز مكانة الخيل العربي المرموقة عالمياً عبر سلسلة سباقات الكأس الغالية. وشهد السباق تنافساً كبيراً بين مجموعة الخيول القوية التي تمثل نخبة مرابط الخيل العربي في بولندا وأوروبا، ما يدل على السمعة العالمية للحدث بين أوساط ملاك ومربي الخيل في بولندا وكل دول العالم، ومسيرته التاريخية الممتدة على مدار 29 عاماً».

تحطيم الرقم القياسي تمكّن البطل من تحطيم الرقم القياسي المسجل لسباق الكأس في سباقات بولندا، وقطع مسافة السباق بزمن قدره 2:12:09 دقيقة، متجاوزاً الزمن الذي قطعه الجواد «ويلكي داكريس»، العام الماضي، البالغ 2:47:2 دقيقة.

كما نجح «زينهاف» في التفوق بفارق طولين عن «هان راستابان» المنحدر من نسل «عاصي- اش إن رنا» للمالك كوال أي بي لاسكووسكا، وبإشراف المدرب لاسكوساكي، وقيادة مارتن سرنك، فيما جاء بالمرتبة الثالثة «أثال بنت جيفارا» من نسل «نو ريسك الموري - جيفارا بنت عامر» للمالك عدنان النعيمي، وإشراف المدرب ماسيج كبرزيك، وقيادة الفارس كونراد مازور.

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