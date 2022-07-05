الامارات | البولندي ميرونك يقترب من «دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن البولندي ميرونك يقترب من «دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق اللاعب أدريان ميرونك إنجازاً تاريخياً بالفوز بلقب بطولة هيروزن إيرلندا المفتوحة للغولف، ليصبح أول لاعب بولندي يتوّج بهذا اللقب، ويتقدم إلى المركز السابع في الترتيب العالمي الأسبوعي لجولة «دي بي وورلد» للغولف التي تُقام برعاية موانئ دبي العالمية، ويقترب من حجز مقعده في البطولة الختامية الكبرى التي ستُقام في دبي في شهر نوفمبر المقبل.

وكسب ميرونك اللقب بعدما أنهى المنافسات برصيد 20 ضربة تحت المعدل، لينال 1000 نقطة جعلته يتقدم من المركز 12 إلى المركز السابع برصيد 1.972.8 نقطة في ترتيب جولة «دي بي وورلد» هذا الموسم، مع ترقب تأهله إلى ختام الموسم في دبي في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل مع بطولة جولة «دي بي وورلد» في عقارات جميرا للغولف.

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