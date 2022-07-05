الامارات | «كأس الوثبة ستاليونز» يبتسم للمهر «جاود»

شكرا لقرائتكم خبر عن «كأس الوثبة ستاليونز» يبتسم للمهر «جاود» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج المهر «جاود» لكاثرين لوميت، بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز بمضمار بومبادور الفرنسي، التي أقيمت أول من أمس، وبلغت جائزتها 12 ألف يورو، برعاية النسخة الـ14 من مهرجان سباقات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتُقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وسيطر «جاود» بإشراف دي جوليمين، وقيادة الكساندر جافلان، على مجريات السباق البالغ طوله 1200 متر على الأرضية الرملية، متفوقاً بفارق 4.5 أطوال عن المهرة «سامبورستا» بقيادة لوكاس ارماند، وقاطعاً المسافة في زمن وقدره 1:20:90 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «جامايكا دو بوزلس» بقيادة انطوين ويرل.

من جهة أخرى، يستضيف مضمار وولفر هامبتون الرملي اليوم، فعاليات الجولة الرابعة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، ضمن فعاليات المهرجان في إنجلترا.

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