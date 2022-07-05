الامارات | اتحاد الكرة يوقع اتفاقيات تعاون مع 3 وزارات

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوقع اتفاقيات تعاون مع 3 وزارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبرم اتحاد كرة القدم، أمس، اتفاقيات تعاون مع وزارت التربية والتعليم، والثقافة والشباب، وتنمية المجتمع، ضمن الخطة الاستراتيجية 2038 التي أطلقها اتحاد الكرة، وتهدف إلى إشراك جهات ومؤسسات مختلفة لزيادة أعداد الممارسين لكرة القدم، وتطوير مستويات اللاعبين فنياً وتعليمياً واجتماعياً وتثقيفياً.

وحضر توقيع الاتفاقيات رئيس اتحاد الكرة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ووزير التربية والتعليم الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، ووزيرة الثقافة والشباب نورة الكعبي، ووزيرة تنمية المجتمع حصة بوحميد.

وتضمنت بنود الاتفاقيات وضع أسس جديدة لتعزز اندماج الشباب والطلبة وأفراد المجتمع، في لعبة كرة القدم، وفق إطار عمل مشترك، لتحقيق جودة الحياة الصحية، تحت مظلة «الرياضة للجميع».

وتستهدف الاتفاقية مع وزارة التربية والتعليم عدداً من الطلبة والطالبات، بمشاركة الفرق الفنية من الجانبين، وتضمنت محاور عدة شملت: تبادل المعلومات والمعرفة، تأهيل الكوادر الفنية والمهنية والإدارية، وتنظيم الندوات والمؤتمرات.

كما نصت الاتفاقية التي وقعها اتحاد الكرة مع وزارة الثقافة والشباب على التعاون المشترك في الخدمات الخاصة بالمحتوى الإعلامي الرياضي، من خلال مكتب تنظيم الإعلام، بالإضافة لخدمات عمل الإعلاميين الرياضيين المختصين بكرة القدم، وحصرهم في قاعدة بيانات مشتركة.

في المقابل، هدفت الاتفاقية مع وزارة تنمية المجتمع، إلى تبادل المعلومات والمعرفة، والتعاون المشترك في الندوات والمؤتمرات ذات الصلة بالمبادرات المجتمعية، والمشاركة في إعداد العروض التقديمية والمنشورات والمواد التسويقية، والمواد الداعمة لبرامج تنمية المجتمع.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن «الاتفاقيات تنطوي على أهمية كبيرة في تحسين الطابع الاجتماعي والتربوي لدى منتسبي لعبة كرة القدم بالإمارات، ونأمل أن تحقق الجهود المشتركة هدفها من أجل مجتمع رياضي تربوي».

وقال في تصريحات صحافية: «سعداء بالتجاوب الكبير من قبل كل المؤسسات الوطنية، في إطار دورها الرائد والمهم من أجل شباب الوطن»، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الجديدة تعد خطوة مهمة وجديدة في التعاون المشترك، وتعزيز تبادل المعرفة، كأولوية ضمن استراتيجية الاتحاد».

من جهتها، قالت وزيرة تنمية المجتمع حصة بوحميد التعاون: «سعداء باستمرار الشراكة مع اتحاد الكرة، التي تهدف لنشر الوعي المجتمعي، وتعزيز أواصر المودة والصداقة بين جميع أفراد المجتمع».

وأضافت: «نتطلع إلى التعاون في الندوات والمؤتمرات ذات الصلة بالمبادرات المجتمعية، والدعم في أي مبادرة يطلقها الطرفان من الناحية المجتمعية»، مؤكدة أهمية الحرص على استمرار العمل على تنفيذ المبادرات التي تم إطلاقها ومتابعتها مع المعنيين في هذا المجال، وأن النجاح لن يتحقق إلا من خلال التنسيق المتبادل مع مختلف الجهات.

بدورها، شددت نورة الكعبي على أن اتفاقيات التعاون بين اتحاد الكرة والوزارات والمؤسسات الحكومية، يأتي في إطار دعم المبادرات الخلاقة نحو خدمة المجتمع الإماراتي ككل، وقطاع الشباب والرياضة بشكل خاص.

وأضافت: «بفضل دعم القيادة الرشيدة ظلت دولة الإمارات سباقة في تمكين الشباب، وإعدادهم لتحمل المسؤولية، وإشراكهم في صنع القرار، إذ يُعد قطاع الرياضة جزءاً مهماً في التكوين الشبابي، ومثل هذه المبادرات تستهدف دعم وإرساء السياسات والخطط الاستراتيجية للشباب، كونهم هم الطاقة والقوى المحركة للدول، والأساس نحو العبور إلى المستقبل».

وشهد مراسم توقيع الاتفاقيات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الشؤون المجتمعية، إبراهيم الحمادي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، سيف المنصوري، والأمين العام للاتحاد محمد عبدالله هزام الظاهري، ووكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، الدكتور محمد المعلا، ووكيل وزارة الثقافة والشباب، مبارك الناخي، ووكيل وزارة تنمية المجتمع، موزة إبراهيم الأكرف.

راشد بن حميد:

«نأمل أن تحقق الجهود المشتركة هدفها من أجل مجتمع رياضي تربوي».

محاور اتفاقية اتحاد الكرة مع وزارة تنمية المجتمع

■ تبادل المعلومات والمعرفة.

■ التعاون المشترك في الندوات والمؤتمرات ذات الصلة بالمبادرات المجتمعية.

■ المشاركة في إعداد العروض التقديمية والمنشورات والمواد التسويقية، والمواد الداعمة لبرامج تنمية المجتمع.

محاور اتفاقية اتحاد الكرة مع وزارة التربية والتعليم

■ تبادل المعلومات والمعرفة.

■ تأهيل الكوادر الفنية والمهنية والإدارية.

■ تنظيم الندوات والمؤتمرات.

محاور اتفاقية اتحاد الكرة مع وزارة الثقافة والشباب

■ التعاون المشترك في الخدمات الخاصة بالمحتوى الإعلامي الرياضي.

■ خدمات عمل الإعلاميين الرياضيين المختصين بكرة القدم.

■ حصرهم في قاعدة بيانات مشتركة.

حصة بوحميد:

«نتطلع إلى التعاون في الندوات والمؤتمرات ذات الصلة بالمبادرات المجتمعية».

نورة الكعبي:

«الإمارات سباقة في تمكين الشباب وإعدادهم لتحمل المسؤولية، وإشراكهم في صنع القرار».

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