الامارات | قاسم النعيمي: إنجازات «النصر» في السلة ستنعكس إيجاباً على المنتخبات الوطنية

شكرا لقرائتكم خبر عن قاسم النعيمي: إنجازات «النصر» في السلة ستنعكس إيجاباً على المنتخبات الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية مشرف كرة السلة في النادي، قاسم النعيمي، إن إنجازات فرق المراحل السنية في «العميد»، وانتزاع 50% من ألقاب البطولات المتاحة على صعيد البراعم والأشبال والناشئين، يبشر بمستقبل واعد، لن تقف نتائجه على أعتاب القلعة الزرقاء فحسب، بل تطال السلة الإماراتية وتنعكس ايجاباً على المنتخبات الوطنية.

وقال قاسم لـ«الإمارات اليوم»، إن: «نجاح فرق المراحل السنية في سلة النصر، وحصدها أربعاً من أصل البطولات الثماني التي امتد عليها الموسم الماضي، بتتويج فريق البراعم بثنائية الدوري والكأس، وإحراز الأشبال والناشئين لقبي الدوري في مرحلتهما السنية، ما هو إلا نتاج مشروع واعد وطويل الأمد، استهل منذ قرابة ست سنوات، بدعم مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، برئاسة عبدالرزاق الهاشمي، وبجهود دؤوبة من قبل مشرف المراحل السنية بالنادي عادل ضاعن، الذي كان من ثماره اكتشاف وصقل المواهب التي أصبحت حالياً تحمل لواء (العميد) في حصد الإنجازات، وتمثل ركيزة أساسية في رفد المنتخبات الوطنية بالزاد البشري المطلوب على صعيدي الكمّ والنوع».

وأوضح: «نجحت هذه الاستراتيجية على مدار السنوات الماضية في الكشف عن المواهب الواعدة التي تضمها أكاديمية النادي، ومثلت رافد أساسياً لفرق المراحل السنية على صعيدي الكمّ والنوع، وهو ما تؤكد لغة الأرقام والإحصاءات، ليس على صعيد حصد ألقاب البطولات المحلية، والهيمنة على 50% من ألقابها للموسم الماضي، فحسب، بل في أن النصر كان النادي الأكثر نشاطاً في تسجيل لاعبيه في قوائم وكشوف اتحاد السلة لموسم 2021-2022، بكل فئات المراحل من الرجال وحتى البراعم».

وأضاف: «على مدار السنوات الماضية، نجحت أكاديمية النادي في اكتشاف المواهب، سواء تلك الموجودة في مدارس الدولة أو المنتسبين إليها من الأحياء المجاورة للنادي، قبل أن يتم لاحقاً العمل على صقل موهبتها، وما إذا كانت قادرة على تشكيل الإضافة المطلوبة لفرق المراحل السنية، وذلك تحت إشراف الأجهزة الفنية بالنادي، في خطوات سرعان ما أتت بثمارها على الوجه المطلوب، وطالت في القدرة على رفد السلة الإماراتية بالدماء الشابة التي تمثل عماد اللعبة مستقبلاً، بالصورة لما نشهده حالياً مع اللاعب عبدالله حسن (17 عاماً)، وهو من خريجي الأكاديمية، وواصل تطوير أدائه في النادي، قبل أن ينجح رغم صغر سنه في التألق مع منتخب الإمارات لرجال السلة، المتوّج مايو الماضي بذهبية دورة الألعاب الخليجية الثالثة في الكويت».

وأشار قاسم إلى أن عدم حصر التركيز على الفريق الأول، وتوفير ميزانيات عادلة لكل فرق المراحل السنية، كان من ضمن أسرار نجاح المشروع الواعد لـ«العميد»، وقال: «النظرة الشمولية لكل عناصر اللعبة، كانت وراء عدم حصر التركيز في الأعوام الماضية على الفريق الأول بالنادي، وإهدار ميزانيات ضخمة لإبرام صفقات تعاقد مع محترفين أجانب على مستوى عال، بطموحات تنحسر في زيادة الألقاب في دوري ليس فيه صعود أو هبوط، وتوفير تلك الميزانيات في توزيعٍ عادل لكل فرق النادي، بما يخدم استمرارية تطوير اللعبة، ورفدها بالزاد البشري المؤهل لاحقاً في أن يكون الإضافة المطلوبة فريق الرجال».

واختتم: «الأمر ذاته ينطبق في توجهاتنا على صعيد التعاقد مع الأجهزة الفنية المؤهلة القادرة على استكمال مشروعنا الطموح، ومنها تعاقدنا الناجح الموسم الماضي مع المدرب الصربي إيفان لقيادة فريق الرجال، والذي تم التجديد له للموسم المقبل، وذلك لجهوده الدؤوبة في الإشراف المباشر في صقل خبرات الأجهزة الفنية لبقية فرق سلة العميد، وانعكست نتائجها في قدرة لاعبينا على ترجمة هذه المجهودات إلى واقع ملموس على أرض الواقع، في الهيمنة على ألقاب دوري البراعم والأشبال والناشئين، بالإضافة إلى كأس البراعم».

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