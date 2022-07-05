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الامارات | «السيدة العجوز» يظفر بمهاجم روما

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «توتوسبورت» الإيطالية عن اقتراب نادي يوفنتوس من الحصول على خدمات مهاجم روما، نيكولو زانيولو، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم نيكولو زانيولو (23 عاماً) بالرحيل عن روما، ما دفع أندية مثل ميلان ويوفنتوس لضمه، لكن الصحف الإيطالية تشير إلى أن يوفنتوس ظفر بالصفقة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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