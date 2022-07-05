الامارات | «السيدة العجوز» يظفر بمهاجم روما

شكرا لقرائتكم خبر عن «السيدة العجوز» يظفر بمهاجم روما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «توتوسبورت» الإيطالية عن اقتراب نادي يوفنتوس من الحصول على خدمات مهاجم روما، نيكولو زانيولو، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم نيكولو زانيولو (23 عاماً) بالرحيل عن روما، ما دفع أندية مثل ميلان ويوفنتوس لضمه، لكن الصحف الإيطالية تشير إلى أن يوفنتوس ظفر بالصفقة.

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