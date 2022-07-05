الامارات | دبي تستضيف اليوم العالمي للريشة الطائرة

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستضيف اليوم العالمي للريشة الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتفل عالم دبي للرياضة، اليوم، باليوم العالمي للريشة الطائرة، بعدما باتت دبي في صدار المدن التي تدعم نشر وتطوير رياضة الريشة الطائرة، بعد اتفاقية التعاون القائمة بين مجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي للعبة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحتفل فيها الاتحاد الدولي باليوم العالمي للريشة الطائرة، والتي تتضمن خمس فئات مختلفة هي فئة الرجال، وفئة السيدات، وفئة تحت 19 سنة بنين، وتحت 19 سنة بنات، وفئة الحكام.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي، إن عالم دبي للرياضة سيواصل تنظيم الفعاليات الصيفية خلال إجازة عيد الأضحى في مختلف الرياضات، إذ تنظم أكاديمية الخليج بطولتين للريشة الطائرة، كما تنظم أكاديمية جام الرياضية أربع بطولات في كرة السلة من أبرزها بطولة تشامبس هوبستر نيشن لكرة السلة التي تقام في العاشر من يوليو الجاري، كما تنظم أكاديمية تنس 360 بطولتين للتنس الأرضي، وتنظم أكاديميتي (آي إف ايه) وستار أكاديمي خمس بطولات لخماسيات وسباعيات كرة القدم، كما ينظم نادي ديونز بطولتين في الكرة الطائرة.

ويضم عالم دبي للرياضة 42 ملعباً مختلفاً تمتد على مساحة 20 ألف متر مربع داخل قاعات زعبيل 3 و4 و5 و6، في مركز دبي التجاري العالمي، بما فيها 18 ملعباً للريشة الطائرة، وثلاثة ملاعب كرة قدم مخصصة للفرق المؤلفة من خمسة لاعبين و3 ملاعب للفرق المؤلفة من سبعة لاعبين، بالإضافة إلى مساحة مصممة لعشاق الكريكيت ومزودة بشباك للتمرن على رمي الكرة والتصدي لها، كما يقدم عالم دبي للرياضة ملعبين للبادل التي تُعتبر من أسرع الرياضات نمواً في العالم ويتيح لعشاق رياضة المضرب الاختيار بين ملعبين للتنس إلى جانب ثمانية ملاعب لكرة الطاولة، وتشمل المرافق كذلك ملعبين للكرة الطائرة وثلاثة ملاعب لكرة السلة، ما يضمن لجميع أفراد المجتمع الاستمتاع بالأنشطة الرياضية المميزة والمتنوعة على اختلاف اهتماماتهم.

إقبال واسع

تشهد قاعات وملاعب عالم دبي للرياضة إقبالاً واسعاً وزيادة في عدد الممارسين من مختلف فئات المجتمع للاستمتاع بهواياتهم الرياضية والمشاركة في الفعاليات العديدة التي تنظيم في الرياضات المتنوعة التي يضمها هذا الحدث الضخم الذي أصبح يمتد لأكد من 23 أسبوعاً، وهي الفترة الأطول خلال جميع نسخ هذا الحدث الرياضي السنوي الكبير الذي يهدف إلى تعزيز صحة وسعادة وحيوية أفراد المجتمع، ويزيد من فرص التلاقي والتعارف بين مختلف أفراد المجتمع، والذي أصبح يستقطب زيارات وحضور نجوم رياضيين عالميين من المقيمين بالدولة ومن الزائرين الدائمين لها، الذين يحرصون على المشاركة في الفعاليات، كما أن عالم دبي للرياضة يقدم فرص للسائحين الذين يزورون الدولة لممارسة هوايتهم في هذه المنشآت الرياضية الفريدة جنباً إلى جنب مع مختلف أفراد المجتمع.

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