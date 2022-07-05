عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترتيب ميداليات العرب في دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 بعد منافسات الإثنين

الإثنين 4 يوليه 2022

الخليج 365

تخطف منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط 2022، والتي تنظمها الجزائر وبالتحديد في مدينة "وهران" الأنظار بصورة كبيرة خاصة في الوطن العربي.



وحتى الآن، تسيطر الجزائر على صدارة ترتيب الدول العربية في عدد الميداليات، كما تحتل مركزا جيدا في الترتيب بشكل عام حيث تتواجد في المرتبة الرابعة.

ومع اقتراب مختلف المنافسات من النهاية، تحاول الدول المشاركة حصد أكبر عدد ممكن من الميداليات، خاصة ممثلي الدول العربية.

وفي هذا التقرير، سيتم استعراض ترتيب ميداليات العرب في دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 قبل يومين من نهاية المسابقة.

يذكر أن منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة "وهران" تستمر حتى 6 يوليو/ تموز الجاري.

ترتيب ميداليات العرب في دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 بعد منافسات الإثنين

1- الجزائر: بمجموع 52 ميدالية "20 ذهبية، 16 فضية، 16 برونزية".

2- مصر: بمجموع 49 ميدالية "13 ذهبية، 14 فضية، 22 برونزية".

3- تونس: بمجموع 27 ميدالية "6 ذهبيات، 8 فضيات، 13 برونزية".

4- سوريا: بمجموع 7 ميداليات "4 ذهبيات، 3 فضيات".

5- المغرب: بمجموع 32 ميدالية "3 ذهبيات، 13 فضية، 16 برونزية".

6- ليبيا: ببرونزية واحدة.