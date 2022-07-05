شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أسوان: لن نفعل عقد إيفونا قبل التأكد من سلامته.. ونرغب في ضم رامي ربيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الشافعي صالح، رئيس نادي أسوان أنهم اتفقوا مع هيثم عرابي، مدير التعاقدات، بعدم تفعيل التعاقد مع الجابوني ماليك إيفونا قبل التأكد من سلامة اللاعب.

وقال صالح، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "أبلغت هيثم عرابي بأن إيفونا اسم كبير ولا غبار على ذلك، لكننا في النهاية نسعى للتأكد من سلامة اللاعب وخضوعه للفحوصات الطبية، وهو ما تم في الثانية عصر اليوم والنتيجة ستظهر غدا".

وأضاف: "رامي ربيعة لاعب الأهلي أحد اللاعبين الذين نرغب في التعاقد معهم في الموسم المقبل".