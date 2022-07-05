شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أسوان: لن نفعل عقد إيفونا قبل التأكد من سلامته.. ونرغب في ضم رامي ربيعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أكد الشافعي صالح، رئيس نادي أسوان أنهم اتفقوا مع هيثم عرابي، مدير التعاقدات، بعدم تفعيل التعاقد مع الجابوني ماليك إيفونا قبل التأكد من سلامة اللاعب.
وقال صالح، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "أبلغت هيثم عرابي بأن إيفونا اسم كبير ولا غبار على ذلك، لكننا في النهاية نسعى للتأكد من سلامة اللاعب وخضوعه للفحوصات الطبية، وهو ما تم في الثانية عصر اليوم والنتيجة ستظهر غدا".
وأضاف: "رامي ربيعة لاعب الأهلي أحد اللاعبين الذين نرغب في التعاقد معهم في الموسم المقبل".
وكان المهاجم الجابونى قد خاض موسم 2015 – 2016، مع المارد الأحمر، خاض خلاله 24 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل 12 هدفا قبل أن يرحل إلى تانجين تيدا الصينى ومؤخراً انضم للصفاقسى التونسى وشارك في 15 دقيقة فقط ليتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبى.
وارتبط إيفونا بذكرى شهيرة مع جماهير الأهلى خلال مباراة القمة التى جرت أحداثها فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام موسم 2015-2016، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد على استاد برج العرب بالإسكندرية، وسجل الجابونى ماليك إيفونا هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 56 بعد مرتدة سريعة، وأضاف عمرو جمال الهدف الثانى للأحمر فى الدقيقة 89 بعد مرتدة قام بها رمضان صبحى قبل أن يمرر للبديل جمال.
ونال هدف إيفونا، مهاجم الأهلى السابق، إشادة كبيرة وقتها، بعدما انطلق فى وسط ملعب الزمالك وسط ثلاثى الأبيض ليمر بسرعته ويصل لمنطقة الجزاء ويراوغ ثم يسدد كرة قوية بيمناه سكنت شباك أحمد الشناوى، وثارت موجة من التعليقات الساخرة عبر السوشيال ميديا لمراوغة ماليك إيفونا دفاع الزمالك يمينًا ويسارًا، وقرر مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور بعد الهزيمة إقالة الجهاز الفنى للزمالك وقتها بقيادة أحمد حسام ميدو وحازم إمام، وتعيين محمد صلاح مديراً فنياً بشكل مؤقت.