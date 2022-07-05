شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة محمد عادل قبل مواجهة الجونة فى الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الدولى محمد عادل حكما لمباراة الأهلى والجونة غدا الثلاثاء، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع من عمر الدورى العام باستاد خالد بشارة.

ويضم الطاقم كلا من محمد عادل حكم ساحة، وسمير جمال وهانى خيرى مساعدان، وأسامة إسماعيل حكم رابع، وعلاء صبرى حكم فيديو ومصطفى عطية حكم مساعد فيديو.

وستكون مباراة الجونة هى الـ19 التى يديرها محمد عادل للأهلى، حيث سبق أن أدار للمارد الأحمر 18 مواجهة سابقة، حقق خلالهم المارد الأحمر الفوز في 14 مباراة وتعادل في 3 مواجهات وتلقي هزيمة واحدة فقط، واحتسب محمد عادل 9 ركلات جزاء لصالح الفريق الأحمر واحتسب ركلتين جزاء ضده وكانت لصالح فريق المصري البورسعيدي والزمالك، فيما حصل لاعبو الأهلي على 30 إنذارا وطرد مرة واحدة بعد إنذارين وأشهر الكارت الأحمر مباشرة مرة واحدة.

وتعود آخر مباراة أدارها محمد عادل للأهلى كانت فى 5 نوفمبر 2021 أمام الزمالك فى الدورى، وانتهت بفوز الأهلى بخمسة أهداف مقابل ثلاثة والتى شهدت العديد من الأحداث، ومنذ ذلك المباراة لم يدير الحكم محمد عادل أى مباراة للأهلى.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف ووليد ‏سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ومحمد محمود وطاهر محمد ‏طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف وزياد طارق.‏

وخسر الأهلى من سموحة بثلاثية مقابل هدفين فى آخر ظهور ببطولة الدورى، فيما خسر الجونة من إيسترن كومبانى بنفس النتيجة فى آخر جولة.