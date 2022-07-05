شكرا لقرائتكم خبر عن روي ألميدا: سواريز سيقاتل على الألقاب مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد روي ألميدا، المدرب المساعد السابق لجيسوالدو فيريرا في الزمالك، أن مواطنه ريكاردو سواريز، المدير الفني الحالي للأهلي والسابق لجيل فسينتي البرتغالي، سيقاتل على الألقاب مع الشياطين الحمر.

وقال ألميدا، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "نوعية المدربين البرتغاليين معروفة في جميع أنحاء العالم، وحققوا الألقاب، وسواريش خيار جيد للنادي الأهلي".

وأضاف: "أعتقد أن سواريش درس الأهلي جيدا قبل التعاقد، وسيقاتل معهم على الألقاب، والنادي الأهلي بالتأكيد اختار ما يناسبه".