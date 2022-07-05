7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 4/7/2022، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها سيف عيسى يحقق ذهبية جديدة للتايكوندو فى دورة البحر المتوسط، والأهلي يحجز على ممتلكات عبد الله السعيد، ويجمد أرصدته فى البنوك، ومحمد السيد لاعب السلاح يحقق الذهبية الـ12 لمصر فى دورة ألعاب المتوسط.

سيف عيسى يحقق ذهبية جديدة للتايكوندو فى دورة البحر المتوسط

حقق سيف عيسى، لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو، الميدالية الذهبية لمنافسات وزن 80 كجم تايكوندو بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة فى بمدينة وهران بالجزائر.

الأهلي يحجز على ممتلكات عبد الله السعيد ويجمد أرصدته فى البنوك

قامت البنوك بالحجز على أرصدة وحسابات وودائع اللاعب عبد الله السعيد، نفاذا للحكم النهائي الصادر فى الدعوى التحكيمية رقم 16 لسنة 4ق لسنة 2020، من مركز التسوية والتحكيم.

محمد السيد لاعب السلاح يحقق الذهبية الـ12 لمصر فى دورة ألعاب المتوسط

حقق محمد السيد الميدالية الذهبية لمنافسات سلاح سيف المبارزة بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة فى وهران بالجزائر، بعد الفوز على بطل إيطاليا فى المباراة النهائية.

وصلت بسنت حميدة، لاعبة منتخب ألعاب القوى، إلى القاهرة، مع باقى بعثة ألعاب القوى، بعد انتهاء مشاركتها فى منافسات دورة البحر المتوسط التى تقام بالجزائر، وحققت بسنت حميدة ذهبيتى سباق 100 م و200 متر عدو.وكان فى استقبالها أفراد أسرتها حيث وصلت اللاعبة برفقة زوجها ومدربها محمد عباس.