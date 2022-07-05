شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الإثنين 4 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرك فريق الأهلي إلى مطار القاهرة منذ قليل لاستقلال الطائرة إلى الغردقة للمبيت بأحد فنادقها استعدادا لمواجهة الجونة غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وأعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الجونة التي تقام ‏فى التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب خالد بشارة، والمؤجلة من الجولة التاسعة في بطولة الدوري الممتاز.‏

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