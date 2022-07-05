شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الإثنين 4 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحرك فريق الأهلي إلى مطار القاهرة منذ قليل لاستقلال الطائرة إلى الغردقة للمبيت بأحد فنادقها استعدادا لمواجهة الجونة غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري.
وأعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الجونة التي تقام فى التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب خالد بشارة، والمؤجلة من الجولة التاسعة في بطولة الدوري الممتاز.
قامت البنوك بالحجز على أرصدة وحسابات وودائع اللاعب عبد الله السعيد، نفاذا للحكم النهائي الصادر فى الدعوى التحكيمية رقم 16 لسنة 4ق لسنة 2020، من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وفاءً لمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مصروفات ورسوم التنفيذ.
وكان النادي الأهلي قد كلف المستشار القانوني للنادي محمد عثمان باتخاذ الإجراءات القانونية ضد اللاعب، الذى تحايل على تعاقده مع الأهلي المصري وأهلي جدة، وقام بفسخ التعاقد مع النادي السعودي واللعب لأحد الأندية المصرية، بالمخالفة لبنود العقد التي اشترطت غرامة 2 مليون دولار كشرط جزائي حال مخالفة بنود العقد.
كشف مصدر بالنادى الأهلى أسباب استبعاد حسين الشحات ومحمد عبد المنعم من قائمة الفريق التى ستواجه الجونة غداً فى الدورى، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "حسين الشحات اشتكى من آلام فى الركبة فتم استبعاده لحين فحصه طبياً والوقوف على سبب الآلام التى يشعر بها".
وأضاف المصدر، "أما محمد عبد المنعم فيغيب عن مباراة الجونة بسبب الإيقاف، بعدما حصل على الإنذار الثالث فى مباراة سموحة أثناء جلوسه على دكة البدلاء للاعتراض".
وجاءت قائمة الأهلي كالتاليمحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف وزياد طارق.