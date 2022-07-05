شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لألعاب البحر المتوسط تكرم المصري محمد شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كرمت اللجنة المنظمة لدورة ألعاب البحر المتوسط التاسعة عشرة المقامة خلال الفترة من 25 يونيو وحتى 6 يوليو في مدينة وهران الجزائرية، المصري محمد شعبان "ميدو" رئيس لجنة المسابقات وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للتايكوندو، حيث إنه مندوب من الاتحاد الدولي للإشراف على منافسات التايكوندو بالدورة.

وتم منح شعبان الدرع الخاص بالدورة تكريما لدوره الكبير في نجاح منافسات التايكوندو، وقام محمد شعبان بتسليم الميدالية الذهبية للبطل المصري سيف عيسى في منافسات وزن -80 كجم.

وجاء تكريم محمد شعبان من قِبَل اللجنة المنظمة للدورة والاتحاد الجزائري للتايكوندو على إدارته المميزة لمنافسات التايكوندو والتي أقيمت يومي 3 و4 يوليو في قصر المؤتمرات بمدينة وهران الجزائرية، كما تم أيضا تكريم إدريس الهلالي رئيس الاتحادية المغربية للتايكوندو وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.

ويعد شعبان من الكوادر المصرية المهمة داخل أروقة الاتحادات الدولية، حيث يحظى بثقة كبيرة ودعم لا محدود من قِبَل رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو الكوري شونج وان شو، وزملائه في اللجان المختلفة بالاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.

وتعتبر رياضة التايكوندو حديثة العهد في برنامج دورة ألعاب البحر المتوسط، حيث ظهرت لأول مرة خلال النسخة السابعة عشرة التي أقيمت في ميرسين بتركيا عام 2013، واستمرت في دورة تاراجونا 2018 لتسجل دورة وهران 2022 الظهور الثالث للعبة التي تقتصر منافساتها على الأربعة موازين الأولمبية 4 للرجال و4 للسيدات.

وحققت مصر نتيجة تاريخية في منافسات التايكوندو بدورة وهران، حيث أحرز المنتخب المصري 4 ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين.

توج سيف عيسى بذهبية وزن 80 كجم، وأحرزت أشرقت نبيل فضية وزن 57 كجم، فيما حقق البرونزيتين كل من: آية شحاتة في وزن 67 كجم، وشهد الحسيني في وزن 49 كجم.