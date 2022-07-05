شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتراجع ويجدد الثقة فى حمزة الجمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تراجع مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة يحيي الكومي، عن قراره بتوجيه الشكر لحمزة الجمل، المدير الفني لفريق الكرة، حيث تم تجديد الثقة في المدرب.

وكان مجلس الإسماعيلى قد أخطر حمزة الجمل ظهر اليوم برحيله عن الفريق، إثر الخروج من كأس الرابطة وقرر المجلس إسناد ودية الدراويش التي أقيمت مع منتخب الشباب عصر اليوم للجهاز المعاون، بقيادة أحمد قناوي ومحمد حمص، وبالفعل غاب حمزة الجمل عن الودية، وأصدر بيانا ودع فيه النادي ثم تفاجأ باتصال هاتفي من إدارة الإسماعيلي تخطره فيه بتجديد الثقة وبقاؤه في منصبه.

وودع الإسماعيلى منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بالخسارة أمام غزل المحلة 4-3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق في الدور نصف النهائي للبطولة.

وحصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا، وتعادل مع البنك الأهلى والمقاولون العرب وغزل المحلة، وخسر من الزمالك وغزل المحلة منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، جمعها من 22 لقاء، حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في 8 مباريات وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة إنبى المقرر لها السادسة مساء الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولى في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بكأس رابطة الأندية المحترفة.