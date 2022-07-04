شكرا لقرائتكم خبر عن سنة أولى دوري أبطال أوروبا.. تحدي جديد ينتظر تريزيجيه بعد انضمامه لطرابزون سبور والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يخوض الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر والمنضم حديثًا إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور، تحديًا جديدًا في مشواره الاحترافي، بعد انضمامه إلى النادي التركي.

أستون فيلا يعلن رحيل تريزيجيه:



وأعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، اليوم الاثنين، عن رحيل محمود حسن تريزيجيه عن صفوفه بشكل نهائي، لينضم في تجربة جديدة بالدوري التركي.

تفاصيل عقد تريزيجيه مع طرابزون سبور:

وانضم المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور التركي، لمدة 4 مواسم، في صفقة بلغت قيمتها 4 ملايين يورو.

ومن المقرر أن يقوم طرابزون سبور، بدفع القيمة المالية للصفقة لنادي أستون فيلا على 4 أقساط مليون يورو كل موسم، بالإضافة إلى 10% من قيمة بيعه أو إعارته.



تريزيجيه يشارك في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى:

انتقال تريزبجيه إلى نادي طرابزون سبور، يتيح له المشاركة في البطولة الأغلى دوري أبطال أوروبا، لأول مرة في مسيرته الاحترافية.

ويحق لنادي طرابزون سبور المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق لقب الدوري التركي خلال الموسم المنقضي، وذلك للمرة السابعة في تاريخه والأولى.

تريزيجيه، ليس اللاعب المصري الوحيد الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا مع نادي تركي، حيث سبق وأن شارك مصطفى محمد مع جالطة سراي، وأحمد حسن مع بشكتاش في 2003.