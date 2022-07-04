شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم محمد عادل يعود لإدارة مباريات الأهلى بعد غياب 8 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، مباراة الأهلى والجونة غدا الثلاثاء، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع من عمر الدورى العام باستاد خالد بشارة، للحكم الدولى محمد عادل.

ويضم طاقم الحكام كلا من محمد عادل حكم ساحة، وسمير جمال وهانى خيرى مساعدان، وأسامة إسماعيل حكم رابع، وعلاء صبرى حكم فيديو، ومصطفى عطية حكم مساعد فيديو.

8 أشهر من الغياب

وتعود آخر مباراة أدارها محمد عادل للأهلى كانت فى 5 نوفمبر 2021 أمام الزمالك فى الدورى، وانتهت بفوز الأهلى بخمسة أهداف مقابل ثلاثة والتى شهدت العديد من الأحداث، ومنذ ذلك المباراة لم يدير الحكم محمد عادل أى مباراة للأهلى، خاصة بعد تصريحه الشهير عن "الاحتواء".

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الجونة كالتالي: ‏

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف ووليد ‏سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ومحمد محمود وطاهر محمد ‏طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف وزياد طارق.‏

وخسر الأهلى من سموحة بثلاثية مقابل هدفين فى آخر ظهور ببطولة الدورى، فيما خسر الجونة من إيسترن كومبانى بنفس النتيجة فى آخر جولة.