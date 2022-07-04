شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناصر حكما لمباراة سموحة وكفر الشيخ فى كأس مصر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم أحمد ناصر لإدارة مباراة سموحة وكفر الشيخ، غدًا في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وأعلن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لنادي سموحة، عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة كفر الشيخ غدًا، وجاءت قائمة سموحة كالتالى حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح.

الدفاع: أحمد حكم، أحمد بيكهام، أحمد عبد التمساح، شريف رضا، خالد عبد الفتاح، بهاء مجدى، أحمد جمال، رجب نبيل.

الوسط: محمد كناريا، مصطفى الخواجة، حمدى علاء، عبد الكبير الوادى، محمد نادى، حسين فيصل، صديق أجولا.

الهجوم: فهد جمعة، مروان حمدى، أليا سيلا.

وتأهل نادى سموحة لدور الـ16 بعد الفوز على فريق ألعاب دمنهور 3/ 1 فى دور الـ32، فى المقابل أطاح كفر الشيخ بفريق فاركو بهدفين مقابل هدف فى نفس الدور.