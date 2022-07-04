شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم إيفونا بقميص الأهلي قبل العودة للدوري المصري مع أسوان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي أسوان الصاعد حديثًا إلى منافسات الدوري المصري الممتاز، التعاقد مع الجابوني ماليك إيفونا نجم الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتواجد إيفونا صباح اليوم في مطار أسوان، حيث خضع للكشف الطبي بأحد المراكز الطبية وتوقيع العقود مع مجلس إدارة النادى.

وجاء التعاقد مع إيفونا في صفقة انتقال حر، عقب إنهاء تعاقده مع الصفاقسى التونسى، بالتراضى بين الطرفين بنهاية الموسم الحالى.

وكان أسوان قد أعلن في وقت سابق، عن تعيين ربيع ياسين مدرب بتروجيت السابق، مديرا فنيا للفريق، خلال منافسات الدوري المصري الممتاز بالموسم الجديد.

وكان المهاجم الجابونى قد خاض موسم 2015 – 2016، مع المارد الأحمر، خاض خلاله 24 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل 12 هدفا قبل أن يرحل إلى تانجين تيدا الصينى ومؤخراً انضم للصفاقسى التونسى وشارك في 15 دقيقة فقط ليتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبى.

وارتبط إيفونا بذكرى شهيرة مع جماهير الأهلى خلال مباراة القمة التى جرت أحداثها فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام موسم 2015-2016، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد على استاد برج العرب بالإسكندرية، وسجل الجابونى ماليك إيفونا هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 56 بعد مرتدة سريعة، وأضاف عمرو جمال الهدف الثانى للأحمر فى الدقيقة 89 بعد مرتدة قام بها رمضان صبحى قبل أن يمرر للبديل جمال.

ونال هدف إيفونا، مهاجم الأهلى السابق، إشادة كبيرة وقتها، بعدما انطلق فى وسط ملعب الزمالك وسط ثلاثى الأبيض ليمر بسرعته ويصل لمنطقة الجزاء ويراوغ ثم يسدد كرة قوية بيمناه سكنت شباك أحمد الشناوى، وثارت موجة من التعليقات الساخرة عبر السوشيال ميديا لمراوغة ماليك إيفونا دفاع الزمالك يمينًا ويسارًا، وقرر مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور بعد الهزيمة إقالة الجهاز الفنى للزمالك وقتها بقيادة أحمد حسام ميدو وحازم إمام، وتعيين محمد صلاح مديراً فنياً بشكل مؤقت.