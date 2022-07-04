شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكما لمباراة الأهلى والجونة بالدورى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الدولى محمد عادل حكما لمباراة الأهلى والجونة غدا الثلاثاء، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع من عمر الدورى العام باستاد خالد بشارة.

ويضم الطاقم كلا من محمد عادل حكم ساحة، وسمير جمال وهانى خيرى مساعدان، وأسامة إسماعيل حكم رابع، وعلاء صبرى حكم فيديو ومصطفى عطية حكم مساعد فيديو.

فيما كشف مصدر بالنادى الأهلى أسباب استبعاد حسين الشحات ومحمد عبد المنعم من قائمة الفريق التى ستواجه الجونة غداً فى الدورى، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "حسين الشحات اشتكى من آلام فى الركبة فتم استبعاده لحين فحصه طبياً والوقوف على سبب الآلام التى يشعر بها".

وأضاف المصدر: "أما محمد عبد المنعم فيغيب عن مباراة الجونة بسبب الإيقاف، بعدما حصل على الإنذار الثالث فى مباراة سموحة أثناء جلوسه على دكة البدلاء للاعتراض".

واستبعد ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 10 لاعبين من قائمة فريقه استعدادًا لمباراة الجونة هم: "أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وأحمد عبد القادر ومحمود وحيد وياسر إبراهيم وحسين الشحات للإصابة وحمزة علاء وبدر بانون لوجهة نظر فنية ومحمد عبد المنعم للإيقاف.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف ووليد ‏سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ومحمد محمود وطاهر محمد ‏طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف وزياد طارق.‏

وخسر الأهلى من سموحة بثلاثية مقابل هدفين فى آخر ظهور ببطولة الدورى، فيما خسر الجونة من إيسترن كومبانى بنفس النتيجة فى آخر جولة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 18، فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 29.