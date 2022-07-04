شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 4 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 4 / 7 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها فوز الفريق الأول لكرة القدم على نظيره مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها 12 يوليو الجاري.

الزمالك يفوز على المقاصة 2/1 ودياً

انتهت مباراة الزمالك الودية أمام المقاصة، التى أقيمت اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، سجل هدفى الزمالك كل من عمر السعيد وحسام أشرف، بينما أحرز أحمد صبيحة هدف الضيوف الوحيد .

عبد الشافى يخوض تدريبات تأهيلية على هامش ودية الزمالك والمقاصة

خاض محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية وعلاجية فى صالة الجيمانيزيوم بمقر النادى، على هامش المباراة الودية التي يخوضها الأبيض اليوم أمام فريق مصر المقاصة .

ويعاني عبد الشافي من إصابة عبارة عن كدمة في الركبة تسببت في غيابه عن المباريات والتدريبات خلال الفترة الأخيرة، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للعودة للتدريبات الجماعية في أقرب وقت.

الزمالك يرفض الصفقات التبادلية فى تدعيمات الفريق بالموسم الجديد

يرفض مسئولو نادي الزمالك اتباع نظام الصفقات التبادلية خلال تدعيم صفوف الفريق الكروى الأول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث أكد مرتضي منصور رئيس النادي أن هذا النظام مرفوض ولن يتم اتباعه.

ويرغب مسئولو الزمالك في إتمام جميع الصفقات الجديدة خلال الميركاتو الصيفي بنظام الشراء، خاصة أن معظم العناصر المتواجدة في الفريق الأبيض يحتاجها الزمالك في الموسم الجديد.

دونجا لاعب وسط بيراميدز أول المرشحين لتعويض طارق حامد فى الزمالك

دخل نبيل عماد دونجا ، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، ضمن دائرة المرشحين بقوة لتعويض طارق حامد فى الزمالك، وذلك بعدما استقرت إدارة القلعة البيضاء على عدم التجديد للاعب.

ويعد دونجا أبرز المرشحين لتعويض طارق حامد في الزمالك، خاصة أنه سبق وأبدى موافقته علي الانتقال لصفوف الفارس الأبيض إلا أن تمسك إدارة بيراميدز منعت اللاعب من الانتقال للقلعة البيضاء.

فيريرا يشيد بتألق إمام عاشور مع الزمالك فى المباريات الأخيرة

أشاد البرتغالى جيسفالدوا فيريرا، المدير الفني للزمالك، بالمستوى الفني الذى ظهر عليه إمام عاشور فى المباريات الأخيرة وكان آخرها لقاء سيراميكا بالجولة الأخيرة بالدورى، والتى انتهت لصالح الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ونجح إمام عاشور فى إحراز الهدف الأول لفريقه من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، بينما صنع الهدف الثانى من تسديدة أيضا ارتدت من يد عامر عامر حارس مرمى سيراميكا لتجد سيف الدين الجزيرى الذى لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى .

الزمالك يقرر تدعيم كافة مراكز الفريق الأول استعدادًا للموسم الجديد

استقرت إدارة نادى الزمالك على تدعيم كافة مراكز الفريق الكروى الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادًا للموسم الجديد، وذلك عقب رفع عقوبة إيقاف القيد التى حرمت الفريق من إبرام أى صفقة خلال فترتى الانتقالات بالموسم الحالي.

ودخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات مع لاعبين وأندية لتدعيم كافة مراكز الفريق بداية من حراسة المرمي حتى مركز المهاجم الصريح، خاصة أن هناك بعض المراكز التى تشهد نقصا عدديا كبيرا.

فيريرا يقرر الاعتماد على الجزيرى فى قيادة هجوم الزمالك أمام المقاولون

استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مواصلة الاعتماد على التونسي سيف الدين الجزرى فى قيادة هجوم الفريق خلال مواجهة المقاولون العرب المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.

ويفضل فيريرا الاعتماد على سيف الجزيرى فى قيادة الهجوم، خاصة أن اللاعب يعيش فترة من التألق والتركيز مع الفارس الأبيض، على أن يستمر عمر السعيد على مقاعد البدلاء واستخدامه كورقة رابحة.

الغندور: الزمالك كشف خدعة طارق حامد بعرض الـ20 مليون جنيه

أكد الإعلامى خالد الغندور أن الزمالك كشف حيلة طارق حامد لاعب وسط الفريق لعدم تمديد تعاقده مع النادى عن طريق عرض الـ20 مليون جنيه. وقال خالد الغندور فى برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "جمهور الزمالك اتعلق بطارق حامد مش عشان لاعب ممتع لأ عشان لاعب راجل، ودافعوا عنه ووقفوا جنبه فى كل الاتهامات التى وجهت له من الجماهير المنافسة".

الغندور: أبو جبل بيتخانق مع النصر السعودى.. وبسام وقع للزمالك وصرف الفلوس

أكد الإعلامى خالد الغندور أن محمد بسام حارس مرمى الطلائع وقع للزمالك وحصل على شيك وصرفه وقبلها وقع للبنك الأهلى وحصل على شيك ولم يصرفه، مشيرًا إلى أن محمد أبو جبل دخل في خلاف مع مسئولي النصر السعودى بعد توقيعه.

وقال خالد الغندور في برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "مسئولو الزمالك قعدوا مع محمد أبو جبل ومن الآخر مفيش جديد حصل في الجلسة، وأبو جبل بعد ما رجع من كأس أمم وقع للنصر السعودى وحصل على قيمة أول موسم كاش، النصر رجع في كلامه وقالوله هنسبلك قيمة أول موسم ولكن الحارس متمسك بقيمة العقد كاملاً".