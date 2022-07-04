حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 4/7/2022

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 4/7/2022 ، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها الأهلي يحجز على ممتلكات عبد الله السعيد ويجمد أرصدته فى البنوك، وسيف عيسى يحقق ذهبية جديدة للتايكوندو فى دورة البحر المتوسط، ومحمد السيد لاعب السلاح يحقق الذهبية الـ12 لمصر فى دورة ألعاب المتوسط ، ووصول بسنت حميدة إلى القاهرة، وتوقيع إيفونا لاعب الأهلى السابق لفريق أسوان.

الأهلي يحجز على ممتلكات عبد الله السعيد ويجمد أرصدته فى البنوك

قامت البنوك بالحجز على أرصدة وحسابات وودائع اللاعب عبد الله السعيد، نفاذا للحكم النهائي الصادر فى الدعوى التحكيمية رقم 16 لسنة 4ق لسنة 2020، من مركز التسوية والتحكيم.

منتخب الشباب يتعادل سلبيا مع الإسماعيلى بحضور حازم إمام

تعادل منتخب مصر للشباب مواليد 2003 مع الإسماعيلي سلبيا، فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين اليوم، الاثنين، استعدادًا للمشاركة في كأس العرب.

فيريرا يقرر الاعتماد على الجزيرى فى قيادة هجوم الزمالك أمام المقاولون

استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مواصلة الاعتماد على التونسي سيف الدين الجزرى فى قيادة هجوم الفريق خلال مواجهة المقاولون العرب المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.

وصلت بسنت حميدة، لاعبة منتخب ألعاب القوى، إلى القاهرة، مع باقى بعثة ألعاب القوى، بعد انتهاء مشاركتها فى منافسات دورة البحر المتوسط التى تقام بالجزائر، وحققت بسنت حميدة ذهبيتى سباق 100 م و200 متر عدو.وكان فى استقبالها أفراد أسرتها حيث وصلت اللاعبة برفقة زوجها ومدربها محمد عباس.