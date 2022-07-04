شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية تستضيف بطولة الجمهورية لكرة اليد المصغرة 27 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن استضافة الإسكندرية لبطولة الجمهورية لكرة اليد المصغرة الصيفية للموسم 2022/2023 خلال الفترة من 27 أغسطس وحتى 7 سبتمبر القادم.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، مسبقا 13 سبتمبر المقبل موعدا لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002 لموسم 2022/2023.

كما تم تحديد 23 سبتمبر أيضا موعدا لانطلاق دورى عمومى السيدات، و16 سبتمبر لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2004، فيما تم تحديد 16 أبريل المقبل موعدا لسوبر المحترفين.

وتم الإعلان عن انطلاق كأس مصر يوم 30 أكتوبر المقبل، بينما يقام السوبر المصرى يوم 10 سبتمبر المقبل، والذى يسعى الاتحاد لإقامته فى الإمارات.