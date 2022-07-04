شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التسوية والتحكيم يلغى بطلان انتخابات اتحاد الكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ألغت محكمة الاستئناف بمركز التسوية والتحكيم، اليوم الإثنين، الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 81 بشأن التشكيك في نتيجة الاتحاد المصري للكاراتيه وبطلانها.

وأصدر الاتحاد المصري للكاراتيه بيانا جاء فيه: "بعد كل محاولات النيل من الاتحاد ومجلس إدارته ومحاولات تعطيل مسيرة الإنجازات التي تحققت في كافة المستويات العمرية بالنسبة لأبنائنا اللاعبين، أو على المستوى القاري والدولي من حصد بطولات شهد بها الجميع القاصي والداني".

وأضاف البيان: "الاتحاد المصري للكاراتيه ومن خلال مجلس إدارته يوجه دعوة خالصة صادقة للجميع من عناصر اللعبة ومحبيها أن يستظلوا جميعا بظل الاتحاد المصري الممثل للعبة باعتباره اتحاد يجمع ولا يفرق".

ووجه الاتحاد المصري للكاراتيه في بيانه دعوى للجميع قائلا: "دعوى للجميع بلا استثناء للمشاركة في بناء مجد هذه اللعبة وسوف نبنيه من أجل الأجيال القادمة ومن أجل مصر، وأن الاتحاد من خلال رئيسه ومجلس الإدارة يؤكد للجمعية العمومية وجميع عناصر اللعبة بأنه على العهد باقيا وعلى الدرب سائر، من أجل أن يكون الاتحاد المصري للكاراتيه اتحاد الجميع وبالجميع، من أجل استكمال وإضافة الكثير من البطولات واستمرارا لمسيرة النجاحات التي حققها الاتحاد".