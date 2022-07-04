شكرا لقرائتكم خبر أبها وضمك.. تنافس على البقاء للعام الرابع في المحترفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد أن أسدل الستار على منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021-2022 وتحديد الفريق الفائز بالبطولة وأيضا الفرق التي غادرت بهبوطها إلى دوري الدرجة الأولى، تمسك ناديا الجنوب ضمك وأبها بمكانهما في دوري الأضواء للموسم الرابع على التوالي بعد أن صعدا معا في موسم 2019-2020.

وجاءت مشاركتهما طيلة السنوات الأربع متذبذبة النتائج، في حين شهد الموسم الماضي انطلاقة قوية خلال الدور الأول لنادي ضمك، نافس خلالها على الصدارة، إلا أنه سرعان ما فقد الكثير من النقاط خلال الدور الثاني، فيما فريق أبها قدم مستويات جيدة أبعدته عن شبح الهبوط منذ وقت مبكر.

السنة الخامسة

استطاع الفريق الكروي الأول بنادي أبها المحافظة على مكانه ضمن فرق دوري المحترفين السعودي للمرة الخامسة في تاريخ الفريق، حيث إن الموسم القادم سيكون هو الخامس لأبها بين فرق دوري المحترفين، ومنذ انطلاق دوري المحترفين موسم 2007-2008 تواجد أبها في أربع مشاركات سابقة وبانتظار الموسم القادم ليكون موسما إضافيا لما سبقه من مواسم بين فرق دوري المحترفين.

وكانت المشاركة الأولى في موسم 2008-2009 واستمرت لموسم واحد فقط، حيث عاد الفريق سريعا إلى أندية الدرجة الأولى في الموسم ذاته وبقي 10 مواسم بعيدا عن دوري المحترفين قبل صعوده موسم 2019-2020، وحافظ على تواجده حتى الآن وسيكون الموسم القادم هو الرابع على التوالي للفريق في دوري المحترفين.

الحصان الأسود

قدم الفريق الأول بنادي ضمك موسما استثنائيا خلال منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الماضي بعد أن اختتم موسمه في المركز الخامس برصيد 44 نقطة وهي المرة الأولى في تاريخ الفريق التي يصل فيها لهذا المركز في سلم الترتيب خلال مشاركاته الثلاث الماضية.

وكان ضمك قد وصل إلى صدارة ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في أجزاء من الدوري قبل أن يختتم الدوري خامس الترتيب ويثبت نفسه في دوري المحترفين للموسم الرابع على التوالي بعد صعوده موسم 2019-2020.

وشهد الموسم الماضي ابتعاد ضمك عن مراكز الهبوط كما هو حاله في الموسمين اللذين سبقاه حيث كان قاب قوسين من الهبوط حتى الجولة الأخيرة التي ينجو من خلالها الفريق بتحقيق الانتصار وضمان البقاء.

الرابع على التوالي

كانت نهاية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الماضي مفرحة للمنطقة الجنوبية بعد أن تجنبت فرق المنطقة الهبوط وضمان الاستمرار لدوري المحترفين للموسم الرابع على التوالي وهي المرة الأولى لكلا الفريقين أن يستمر كل منهما لهذه الفترة دون هبوط أحدهما أو كليهما للدرجة الأولى.

ومنذ صعود فريقي أبها وضمك لمصاف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020 استمر تواجدهم ضمن فرق الدوري ولم يهبط أي من الفريقين رغم اقترابهما في مواسم سابقة من الهبوط إلا أن الجولة الأخيرة ابتسمت لهما واستمرا في المشاركة ضمن منافسات دوري المحترفين.

ويعتبر الموسم القادم هو الخامس لنادي أبها ضمن دوري المحترفين بينما هو الرابع لنادي ضمك.

مشاركات نادي ضمك في دوري المحترفين:

