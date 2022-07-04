اتفاقية لإدارة الأصول والحقوق التسويقية الرياضية

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وتعزز هذه الشراكة فرص فتح مسارات جديدة تستقطب تفعيل الفرص الاستثمارية واستحداث المنتجات العالمية الجديدة التي تخدم أهداف الاتحاد والشركات الراعية والإسهام في زيادة إيرادات الاتحاد السعودي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرم الاتحاد السعودي لكرة القدم اتفاقية مع شركة متخصصة في مجال إدارة الأصول والحقوق الإعلانية والتسويقية الرياضية، حيث إن الاتفاقية ستهيئ بيئة تنافسية ومحفزة لتحقيق أهداف الاتحاد السعودي في تعزيز جودة إدارة الأصول ودعم الحقوق الإعلانية والتسويقية الخاصة بالمنتخبات، ومسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطولة السوبر السعودي، ومنتخب السيدات.وتعزز هذه الشراكة فرص فتح مسارات جديدة تستقطب تفعيل الفرص الاستثمارية واستحداث المنتجات العالمية الجديدة التي تخدم أهداف الاتحاد والشركات الراعية والإسهام في زيادة إيرادات الاتحاد السعودي.

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